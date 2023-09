Doi polițiști de patrulare, reținuți pentru mită. Ar fi pretins și primit 6000 de lei de la un șofer, prins beat la volan

11:50

În perioada 16-17 septembrie, la București, are loc Festivalul Vinului Moldovei. La eveniment, vizitatorii pot degusta vinuri de la 44 crame din Republica Moldova. La ceremonia de deschidere a festivalului au participat oficiali atât din Moldova, cât și din România. Pe 16 septembrie a avut loc ceremonia de deschidere a Festivalul Vinului Moldovei la București. […] The post FOTO Vinurile Moldovei, degustate la București. Festivalul se bucură de un număr mare de vizitatori appeared first on NewsMaker.