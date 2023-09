Sfatul stomatologului Andrei Casapu: întrebările frecvente și planul de tratament / VIDEO

17:50

Daizy este o cățelușă foarte cuminte, jucăușă și afectuoasă. Toată familia noastră o iubește nespus de mult. Am primit-o cadou în luna februarie a acestui an de la un cunoscut al familiei. Copiii mei au îndrăgit-o de îndată ce a pășit pragul casei. Ea a venit la noi când avea deja un an, așa că […]