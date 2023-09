Evghenia Guțul a discutat cu unul dintre marii investitori despre oportunitatea de a construi un aeroport modern în Găgăuzia

14:00

Organizațiile neguvernamentale de media condamnă atitudinea inadmisibilă a ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, în raport cu jurnalistul care i-a adresat întrebări la conferința de presă de joi, 14 septembrie, și care a fost înjurat de demnitar. În acest context, ONG-urile semnatare ale declarației cer premierului Dorin Recean, să-l sancționeze disciplinar pe demnitar. Purtătorul […]