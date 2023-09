Un student al USMF ,,Nicolae Testemițanu” a câștigat concursul de participare la cursul multidisciplinar în Oncologie în Polonia

În premieră, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu” a fost reprezentată de către Eugeniu Valic, student în anul VI la Facultatea de Medicină nr. 1, la cursul multidisciplinar în Oncologie (ESO-ESSO-ESTRO-SIOPE Multidisciplinary Course in Oncology for Medical Students), organizat în orașul Poznan, Polonia, în perioada 27 august - 8 septembrie 2023. Medicinistul a fost unul dintre cei 23 de câștigători selectați din 14 țări: Azerbaidjan, Bulgaria, Croația, Georgia, Germania, Letonia, Macedonia de Nord, Pakistan, Polonia, Portugalia, România, Turcia, Ucraina și Republica Moldova. Сообщение Un student al USMF ,,Nicolae Testemițanu” a câștigat concursul de participare la cursul multidisciplinar în Oncologie în Polonia появились сначала на #diez.

