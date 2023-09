În Bulgaria au început proteste în masă ale producătorilor agricoli

11:30

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile din primăvară şi vară, fermierii vor culege mai puţine migdale în acest an. Nucile de migdal sînt surse bogate de proteine, acizi grași omega 3, iar un kilogram costă cel mult 250 de lei.Simion Cerneanu are o livadă de migdale în satul Drăguşeni, raionul Străşeni. În acest an, se aşteaptă la o recoltă mai mică faţă de toamna trecută."Nu este o cultu