Ucraina revendică eliberarea a 7 kilometri pătraţi de teritoriu în ultima săptămână

Două posturi noi de televiziune urmează să apară pe micile ecrane din Republica Moldova în această toamnă. Canalele One TV și Star TV vor înlocui actualele posturi de nișă Legal TV și GN TV, după ce Consiliul Audiovizualului (CA) a aprobat reperfectarea licențelor de emisie. Noile proiecte media sunt gestionate de Petru Jelihovschi, fost administrator al Prime TV, televiziune controlată de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.