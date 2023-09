VIDEO Ca la Orhei – nicăieri. Marina Tauber și Alexei Lungu au tăiat funda roșie de la… asfalt nou turnat

09:30

Autoritățile propun impozite mai mari pentru companiile IT și includerea call centrelor în lista rezidenților parcurilor IT. NM vă povestește ce prevede proiectul de lege elaborat de Guvern și ce cred despre acesta experții în domeniu. Ce propun autoritățile Guvernul a elaborat modificări la legea „Cu privire la Parcurile pentru Tehnologia Informației”, care prevăd schimbarea […] The post Call centre în IT park și impozite mai mari. Ce spun experții despre noul proiect-surpriză al Guvernului appeared first on NewsMaker.