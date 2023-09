6 angajați ai ANSA, reținuți de CNA la Otaci. Ar fi luat mită de la diferiți agenți economici pentru facilitarea tranzitului de mărfuri

15:40

Guvernul britanic va amâna cu încă trei luni impunerea controalelor totale post-Brexit asupra importurilor de bunuri din Uniunea Europeană, a anunţat marţi guvernul britanic, împingând astfel data de începere a măsurii până în ianuarie 2024, relatează Reuters. Marea Britanie a părăsit piaţa unică a UE în ianuarie 2021 şi a amânat de mai multe ori