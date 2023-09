Președinta Maia Sandu în vizită de lucru la Adunarea Generală a ONU, la New York

09:50

Fiul preşedintelui american Joe Biden, Hunter Biden, a fost pus sub acuzare, joi, pentru posesie ilegală de arme, după ce eforturile de a ajunge la un acord de recunoaştere a vinovăţiei au eşuat. Este prima urmărire penală din istorie a copilului unui preşedinte în exerciţiu, relatează Reuters. Actul de inculpare a fost depus joi la […] The post Hunter Biden, fiul preşedintelui american, a fost pus sub acuzare appeared first on Omniapres.