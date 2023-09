Încă un candidat la postul de primar al capitalei: Pe cine a desemnat Partidul Național Moldovenesc

10:10

Republica Moldova are o șansă istorică să înceapă negocierile de aderare și să devanseze Ucraina în procesul de negociere. O spune fostul negociator-șef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, Leonard Orban. Potrivit acestuia, dacă Republica Moldova va avea voință politică pentru a implementa reformele, capacitate administrativă și va rezolva problema transnistreană, este fezabil ca aderarea … The post Perspectivele R. Moldova, potrivit ex-negociatorului pentru aderarea României la UE first appeared on ZUGO. Articolul Perspectivele R. Moldova, potrivit ex-negociatorului pentru aderarea României la UE apare prima dată în ZUGO.