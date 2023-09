Ucrainenii anunţă că satul Klishchiivka de lângă Bahmut a fost recucerit

16:20

Un tren la bordul căruia se află Kim Jong Un a plecat din gara orașului Artiom din Orientul Îndepărtat al Rusiei cu destinația Coreea de Nord, încheind astfel vizita sa în Rusia, au relatat duminică, 17 septembrie curent, agențiile de presă rusești. Kim Jong Un’s visit to Russia has ended On the last day […] Articolul VIDEO Kim Jong Un își încheie vizita în Rusia. Cu ce cadouri pleacă în Coreea de Nord? apare prima dată în Realitatea.md.