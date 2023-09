Mai multe zboruri Chișinău-București – Compania Tarom va suplini numărul curselor între cele două capitale

21:10

Simona Halep a fost suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, a anunţat, marţi, Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA). Jucătoarea de 31 de ani se declară „șocată și dezamăgită" de această decizie și anunță că va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. La aproape un an de la vestea care ...