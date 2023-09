Mai vrea un mandat de primar al Chișinăului – Mișcarea Alternativa Națională l-a propus pe Ion Ceban în cursa pentru șefia capitalei

21:10

În Moldova ar putea să apară camerele agricole în care fermierii vor primi consultanță pentru a-și dezvolta afacerile. Ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, a declarat, la o emisiune de la N4, că acestea vor avea un rol important în relația dintre agricultori și autorități. „Noi vom constitui aceste camere agricole din care vor face parte toți ...