Rusia, umilită de India. Kremlinul vinde tone de petrol la prețuri de nimic și primește miliarde de rupii, cu care n-are ce să facă

Rămasă fără piețele europene și cu o economie în ruine după sancțiunile occidentale, Rusia vinde sute de milioane de barili de petrol nerafinat în India, dar în loc de dolarii și de euro de care are nevoie pentru a-și readuce economia pe linia de plutire, regimul Putin primește grămezi de rupii cu care nu prea are ce să facă, scrie Digi24.ro cu referire la Politico. În acest an India a cumpărat deja peste o jumătate de miliard de barili de petrol, o creștere de zece de ori față de 2021, anul de...

