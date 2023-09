video | O tânără din R. Moldova a întors scaune la „Vocea României”. Smiley: „Mi-aș dori să-ți fiu antrenor”

12:50

Republica Moldova va avea zboruri directe din Chișinău spre destinațiile din Islanda. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Islandei privind serviciile aeriene. Acordul are drept scop stabilirea relațiilor de cooperare în domeniul transportului aerian și, totodată, consolidarea relațiilor diplomatice și economice dintre