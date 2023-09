FOTO Halterofilii Marin Robu și Elena Erighina au revenit acasă. Cum au fost întâmpinați la Aeroportul din Chișinău 

09:10

Autoritățile ucrainene au ordonat, ca din 31 de sate din regiunea Herson, să fie evacuate familiile cu copii. Anunțul a fost făcut de șeful administrației regionale din Herson Aleksandr Prokudin. Potrivit oficialului ucrainean, decizia de a evacua familiile cu copii din Herson a fost luată de Consiliul de Apărare al regiunii în legătură cu atacurile […]