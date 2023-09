FOTO Vinurile Moldovei, degustate la București. Festivalul se bucură de un număr mare de vizitatori

08:20

A murit Mircea Snegur A murit primul președinte al Moldovei Mircea Snegur. Acesta avea 83 de ani, iar în ultima perioadă lupta cu o boală incurabilă. Mircea Snegur a fost președintele Moldovei în perioada 1990-1997. Președinta Maia Sandu a transmis condoleanțe și a menționat că Snegur a fost șef de stat într-o perioadă istorică. Fostul lider de țară va fi înmormântat pe 16 septembriecu onoruri de stat. Aceasta dată a fost declarată zi de doliu național.