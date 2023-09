Nicolae Eșanu: Vladimir Bolea urma să-și de-a demisia după insultarea jurnalistului

20:30

Purtătorul de cuvânt al NATO Dylan White a afirmat, după ce Ministerul Apărării a informat că fragmentele găsite la Nufăru sunt dintr-o dronă similară celor folosite de armata rusă, că ambasadorul României a informat aliaţii NATO despre atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii portuare ucrainene din apropierea României. El a mai spus că „NATO nu […]