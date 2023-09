Pe întreg teritoriul Ucrainei au fost anunțate atacuri aeriene. Cele mai importante evenimente din a 571-a zi de război

21:00

Astăzi, Republica Moldova a fost vizitată de actrița Kirstin Davis, care a jucat-o pe Charlotte York în renumitul serial american Sex and the City. Aceasta s-a întâlnit cu refugiații din Ucraina și cu moldovenii care-i susțin. Сообщение O actriță din serialul american „Sex and the City” a vizitat astăzi Republica Moldova. Care a fost scopul deplasării появились сначала на #diez.