Delegația Uniunii Europene, Statele Membre ale UE și partenerii de dezvoltare ai UE marchează Ziua Mondială a Curățeniei în Republica Moldova 

S-a început sezonul celui mai sănătoasă legumă de toamnă care se numește dovleacul . Această legumă are o sursă bogată de fibre dietetice, de asemenea, are cel mai scăzut nivel de calorii, doar 26 kcal și nu conține grăsimi saturate sau colesterol. Dovleacul conține multe vitamine antioxidante – vitamina A, vitamina C și vitamina E […]