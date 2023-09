VIDEO România: Un moldovean a murit, iar o româncă a fost rănită, în urma unui grav accident rutier la Galați

19:50

Un autobuz care transporta zece muncitori s-a ciocnit cu un automobil, în această seară, în centrul orașului Bălți, scrie presa locală. Potrivit oamenilor legii, la volanul autobuzului se afla un bărbat în vârstă de 55 de ani. Din motive necunoscute deocamdată, el a intrat în plin în mașina condusă de un șofer învârstă de 32 […] The post FOTO/VIDEO Accident grav la Bălți: Un autobuz care transporta 10 muncitori s-a ciocnit cu o mașină appeared first on NewsMaker.