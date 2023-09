Furtunile devastatoare din Grecia au provocat moartea a peste 200 000 de animale

18:40

Președinția Republicii Moldova a făcut public programul funeraliilor primului președinte al țării, Mircea Snegur. Președintele va fi petrecut pe ultimul drum sâmbătă, 16 septembrie, cu onoruri militare. Potrivit sursei citate, toți cei care vor să-și ia rămas bun și să aducă un ultim omagiu președintelui Mircea Snegur sunt așteptați vineri, 15 septembrie, la Catedrala Mitropolitană […]