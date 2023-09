Serviciul ucrainean de informații: Kadîrov a avut o criză severă și se află în stare critică

11:20

Un pilot rus a încercat să doboare un avion de supraveghere Royal Air Force (RAF) după ce a crezut că are permisiunea de a trage. Pilotul a tras două rachete asupra avionului NATO, care n-au ajuns la țintă, iar rușii au explicat incidentul ca fiind o defecțiune tehnică.