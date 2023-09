Moldovenii își pot exprima recunoștința și compasiunea față de Mircea Snegur. Guvernul a deschis Cartea de Condoleanțe electronică

17:50

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE), condusă de prim-ministrul Dorin Recean, a dispus noi decizii privind consolidarea securității energetice a țării, anunță Guvernul. Astfel, potrivit deciziei CSE, SA „Energocom" va restitui în bugetul de stat mijloace financiare în valoare de 1 miliard de lei. Autoritatea a luat decizia în contextul stabilizării situației pe piața gazelor naturale, […]