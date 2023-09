Americanii, îngrijorați că Biden ar fi prea bătrân pentru o nouă candidatură

12:20

Ucraina nu va putea opera avioane de luptă F-16 construite în SUA în toamna şi iarna viitoare, a declarat miercuri seara, la televiziunea naţională, purtătorul de cuvânt al forţelor aeriene, Iuri Ihnat, relatează Reuters. "Este deja evident că nu vom putea apăra Ucraina cu avioane de luptă F-16 în această toamnă şi iarnă", a declarat