Se încearcă reintroducerea monopolului pe piața deșeurilor de metale. Care este prețul corupției

Astăzi, în pitorescul sat Iurceni din raionul Nisporeni, are loc cea de-a 33-a ediție a Bâlciului Olarilor. Organizat de Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (CNCPPCI), în parteneriat cu Secția de Cultură și Turism Nisporeni și Primăria Iurceni, acest bâlci reprezintă o ocazie specială de a...