DECIS: Comisia Europeană nu mai prelungește interdicțiile pentru exporturile de cereale din Ucraina

21:20

Procedura privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule și a candidaților pentru obținerea permiselor de conducere din grupa I, categoria AM, A1, A2, A, B1, B, șoferi amatori, a fost simplificată. Astfel, șoferii se pot adresa direct la medicul de familie, la cererea solicitantului. Informația privind problemele de sănătate mintală sau cele legate de consumul ... Se simplifică procedura de examinare medicală pentru șoferi pentru obținerea permisului de conducere – Ce rol vor avea medicii de familie The post Se simplifică procedura de examinare medicală pentru șoferi pentru obținerea permisului de conducere – Ce rol vor avea medicii de familie appeared first on Politik.