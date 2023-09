VIDEO „Individualitatea ar fi mai mișto”. O cântăreață rusă, acuzată că a plagiat piesa interpretei moldovence Irina Rimes

15:00

Un bărbat de 27 de ani, originar din Orhei, este cercetat penal fiind suspectat că ar fi îndemnat și determinat mai multe tinere să presteze servicii sexuale online, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit oamenilor legii, tânărul, care are influență în mediul online, cunoscut sub pseudonimul „Caras", ar fi convins mai multe tinere să […]