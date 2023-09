Irina Vlah: Nimic nu se poate compara cu trăirea sentimentului de mamă. Nașterea fiicei mele, Ana, a constituit cu adevărat un moment de relevanță în viața mea

22:50

Uniunea Europeană nu va reînnoi sancţiunile împotriva a trei oameni de afaceri, atunci când actualele măsuri punitive vor expira în această săptămână, au declarat marţi pentru Reuters patru surse diplomatice. Trioul pe cale de a fi scos de pe listă este format din omul de afaceri rus Grigori Berezkin, miliardarul Farhad Ahmedov şi fostul şef […]