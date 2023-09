Festivalul Național al Prunei la Nisporeni: Vezi Programul!

20:20

Federația Rusă este un stat agresor, fiind singura țară care încalcă în mod constant statutul de țară neutră a Republicii Moldova. Tot ea, controlează 12% din teritoriul Republicii Moldova, pe care Curtea Constituțională la 2 mai 2017 l-a declarat teritoriu ocupat. Declarații în acest sens au fost făcute de expertul...