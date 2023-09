Șefa statului a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori desemnați

10:30

Victor Munteanu, cunoscut în mediul online sub pseudonimul „Caras”, are interdicția de a părăsi țara. Informația a fost confirmată de Emil Gaitur, Comunicator PCCOCS, pentru Realitatea.md, după ce seara trecută tânărul a ieșit în live pe Tiktok, deși ziua a fost reținut de poliție. Potrivit responsabililor din cadrul PCCOCS, „Caras” are interdicția de a părăsi țara, fiind […] Articolul VIDEO Internauții – nedumeriți după ce l-au văzut pe „Caras” că face live. PCCOS: Are interdicție de a părăsi țara apare prima dată în Realitatea.md.