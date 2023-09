Le-ar fi facilitat intrarea ilegală în R. Moldova a doi bărbați din Ucraina. Câți bani a luat pentru asta și ce pedeapsă riscă moldoveanul

09:40

Președinta Maia Sandu a decretat ziua de 16 septembrie – zi de doliu național în Republica Moldova, în memoria primului președinte al țării, Mircea Snegur. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mircea Snegur va fi înmormântat cu onoruri de stat. „«Trăiască Moldova independentă!»” – cu aceste cuvinte și-a încheiat adresarea domnul Mircea Snegur pe 27 august … The post Maia Sandu a decretat 16 septembrie zi de doliu național. Mircea Snegur va fi înmormântat cu onoruri de stat first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu a decretat 16 septembrie zi de doliu național. Mircea Snegur va fi înmormântat cu onoruri de stat apare prima dată în ZUGO.