video | Afacere imobiliară dirijată din penitenciar: Schema prin care trei persoane au rămas fără 1.500.000 de lei

Mircea Snegur, primul președinte al Republicii Moldova, a încetat din viață în seara zilei de 13 septembrie. Despre acest fapt a anunțat fostul ministru al economiei, Constantin Tampiza. „E trist, fraților, e trist… 13 septembrie, la ora 23.00, Președintele Republicii Moldova Mircea Snegur a cedat în lupta cu boala incurabilă.