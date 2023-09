ANRE a amendat Moldovatransgaz cu aproape 34 milioane de lei. Ce a încălcat compania

09:00

A fost inițiat concursul pentru desemnarea localității care va purta titlul de „Capitala Tineretului" în anul 2024. Autoritățile publice locale pot depune dosare pentru a concura la acest titlu începând de miercuri, 13 septembrie. Dosarele pot fi depuse până la data de 31 octombrie. Localitatea selectată va beneficia de suport