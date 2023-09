Rușii care și-au cumpărat pașaport moldovenesc, în timpul guvernării lui Plahotniuc: printre ei un fost director TV

23:40

Deputatul partidului de guvernământ (PAS) Oazu Nantoi a fost citat într-un dosar penal de așa-zisul minister al securității de la Tiraspol. Parlamentarul este „invitat” să se prezinte în stânga Nistrului pe 20 septembrie, ora 10:00, pentru a depune declarații în calitate de martor. Contactat de NM pentru o reacție, oficialul a declarat că nu are […] The post Deputatul Oazu Nantoi, citat într-un dosar penal de așa-zisul minister al securității de la Tiraspol: „Porcului, dacă nu-i pui sârmă-n bot, râmă” appeared first on NewsMaker.