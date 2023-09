În weekend, carburanții și mai scumpi: Plafonul stabilit de ANRE

17:20

În timp ce un autocar staționa pe marginea carosabilului pentru a debarca pasagerii, un copil care a coborât din microbuz a traversat strada neregulamentar, fiind tamponat de un automobil de marca Mitsubishi, condus de un bărbat de 35 de ani, care a ieșit pe contrasens.