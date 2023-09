ONG-urile de media condamnă comportamentul inadecvat al ministrului Vladimir Bolea, care a utilizat expresii necenzurate la adresa unui jurnalist

Organizațiile neguvernamentale de media condamnă atitudinea inadmisibilă a ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, în raport cu jurnalistul care i-a adresat întrebări la conferința de presă de joi, 14 septembrie, și care a fost înjurat de demnitar. Mai exact, în timp ce reporterul îl întreba dacă statul prevede ajutoare pentru fermierii care se ocupă…

