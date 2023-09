VIDEO „Recean s-a gândit că miroase urât de la primar?“. Edilul de Mileștii Mici, indignată că nu a fost anunțată de vizita premierului. Replica guvernului

19:10

Fermierii care au cultivat floarea-soarelui pe parcursul anului 2022 și au fost afectați de secetă vor fi eligibili pentru a primi ajutor extern, sub formă de motorină. Cabinetul de miniștri a extins pe 13 septembrie lista beneficiarilor prin modificarea Regulamentului privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul umanitar extern, destinat sprijinului agricultorilor afectați de seceta