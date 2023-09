ZdG: Intermediarul de milioane: cum a fost majorat prețul păcurii achiziționate de Termoelectrica

15:00

Utilizarea Inteligenței Artificiale în crearea unui ecosistem care să facă viața orășenilor mai ușoară, dar și metode noi care ar ajuta la evitarea ambuteiajelor în trafic au fost prezentat la Forumul Internațional, la care participă deputatul PSRM, Adrian Albu. "Tehnologii noi, idei novatoare, soluții moderne pentru confortul urban și surse sigure pentru investiții în cadrul […]