video | Un microbuz cu 10 pasageri s-a izbit de un automobil la Bălți

11:10

Japan Airlines a început o perioadă de testare, timp de un an, a unui serviciu care permite turiștilor să călătorească fără bagaj. Astfel, aceștia pot rezerva un set de haine – ce acoperă diferite stiluri vestimentare şi anotimpuri – şi să îl primească la hotel, la sosire. La sfârşitul sejurului, hainele sunt returnate pentru a … The post O companie aeriană propune vacanța fără bagaje și închiriază haine călătorilor. În ce constă oferta first appeared on ZUGO. Articolul O companie aeriană propune vacanța fără bagaje și închiriază haine călătorilor. În ce constă oferta apare prima dată în ZUGO.