Elon Musk transferă parțial controlul asupra rețelei de internet Starlink către armata SUA. Ce înseamnă asta pentru Ucraina

Camera Reprezentanților din cadrul Congresului Statelor Unite va deschide o cercetare formală pentru o posibilă procedură de punere sub acuzare a președintelui Joe Biden, a anunțat, marți, liderul acestui for, republicanul Kevin McCarthy, conform BBC. McCarthy a spus că ancheta se va baza pe „acuzații de abuz de putere, obstrucționare și corupție". Republicanii plănuiesc să