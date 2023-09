Președintele Maia Sandu: Sistemul de subvenționare în agricultură trebuie ajustat, să schimbăm din temelie felul în care facem agricultură

07:10

Novak Djokovic este campion la US Open, după ce a trecut în trei seturi, scor 6-3, 7-6, 6-3 de Daniil Medvedev, în ultimul act al competiției. Nole câștigă trei turnee de Grand Slam în 2023 și ajunge la 24 în carieră, egalând recordul all-time al legendarei Margaret Court. Sportivul, legendă în tenis, a încheiat epic ...