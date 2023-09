Mitropolia Basarabiei, 31 de ani de la reactivare

13:10

Oricât de justificată și eficientă li s-a părut contra-propagandiștilor de la Kiev ridicarea lui Putin la altitudinea diabolică atinsă de Adolf Hitler, Vladimir Vladimirovici rămâne un plagiator mediocru, afirmă la unison analiștii politici care au avut timp suficient să completeze cu probe nomenclatorul de vicii fundamentale pe care le întrunește “bazaconia longevivă de la Kremlin” […] Articolul Minutul lui Vasile Botnaru- Up the Down Staircase* (urcând scările ce coboară) apare prima dată în Vocea Basarabiei.