Ministrul italian al Apărării, optimist: A anunțat când ar putea să se termine războiul din Ucraina

10:30

FinComBank susține inițiativa statului de dezvoltare a antreprenoriatului autohton prin intermediul accesării creditelor în condiții avantajoase. Astfel, banca a aderat la Programul «373», semnând Contractul de parteneriat privind implementarea acestui program cu Consiliul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), încurajând astfel antreprenorii să-și dezvolte afacerile sale. Aflați de la Anna Cruc, Directoarea Sucursalei nr.16 din or. Drochia, FinComBank, mai multe detalii despre noua oportunitate de finanțare. Tot […] The post Anna Cruc: Cum FinComBank și Programul „373” transformă ideile în afaceri prospere appeared first on NewsMaker.