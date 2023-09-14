SERVICIU CASH-IN DE LA FINCOMBANK DEVINE DISPONIBIL ÎN MAI MULTE REGIUNI ALE ȚĂRII
Infotag, 14 septembrie 2023 11:30
SERVICIU CASH-IN DE LA FINCOMBANK DEVINE DISPONIBIL ÎN MAI MULTE REGIUNI ALE ȚĂRII
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NOUA LICITĂȚIE PENTRU ACHIZIŢIA DE GAZE PENTRU MOLDOVA A FOST CÂŞTIGATĂ DE COMPANIA GREACĂ DEPA COMMERCIAL # Infotag
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VICEPREMIERUL OLEG SEREBRIAN VA DISCUTA LA BRUXELLES PROBLEMATICA TRANSNISTREANĂ
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MAEIE A SALUTAT DECLARAȚIA ȘEFULUI COMISIEI EUROPENE REFERITOARE LA VIITORUL MOLDOVEI ÎN UE # Infotag
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BURSE DE MERIT PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚILOR DE DREPT DIN ȚARĂ OFERITE DE MAIB ȘI BAA GLADEI ȘI PARTENERII # Infotag
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12 septembrie 2023
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MINISTERUL CULTURII DIN MOLDOVA VA PRELUA EXPERIENŢA CHINEI ÎN DOMENIUL CONSERVĂRII MONUMENTELOR # Infotag
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PE PARCURSUL A 26 DE ANI, CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI A CONDAMNAT MOLDOVA DE 590 DE ORI PENTRU 764 DE ÎNCĂLCĂRI ALE DREPTURILOR OMULUI # Infotag
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PREȘEDINTA SANDU: SOARTA INTEGRĂRII EUROPENE A MOLDOVEI VA FI DECISĂ LA ALEGERILE LOCALE
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CNPF A DESCHIS O „LINIE TELEFONICĂ FIERBINTE” PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR CONSUMATORILOR DE SERVICII FINANCIARE # Infotag
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ȘEFUL MAEIE VA VIZITA PORTUGALIA ȘI ITALIA PENTRU A DISCUTA AGENDA EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA # Infotag
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ÎNTR-O SĂPTĂMÂNĂ, ÎN RAIONUL EDINEŢ AU FOST DETERIORATE DOUĂ MONUMENTE ALE LUI LENIN
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VICEPRIMIERUL PENTRU REINTEGRARE A SALUTAT INTENȚIA ONU DE A IMPLEMENTA O SERIE DE PROIECTE DE DEZVOLTARE ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ # Infotag
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ A STABILIT PLAFONUL CREDITULUI FĂRĂ DOBANDĂ PENTRU CAMPANIA ELECTORALĂ # Infotag
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8 septembrie 2023
13:00
DELEGAȚIA UE INVITĂ DUMINICĂ LA FESTIVALKUL SUN DĂ-I FEST, ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII DIPLOMAŢIEI VERZI # Infotag
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Philip Morris International își extinde prezența pe piața din Republica Moldova. Compania anunță investiții de 3 milioane de dolari # Infotag
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ȘEFUL MAEIE, NICU POPESCU, A SALUTAT REZOLUȚIA ADOPTATĂ DE ITALIA ÎN SPRIJINIREA INTEGRĂRII EUROPENE A MOLDOVEI # Infotag
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7 septembrie 2023
17:30
PARLAMENTUL ÎŞI VA CONCENTRA EFORTURILE PE SECURITATEA ENERGETICĂ, REFORMA JUSTIȚIEI ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ # Infotag
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ARMATA NAȚIONALĂ VA DESFĂŞURA SĂPTĂMÂNA VIITOARE EXERCIȚII CU PARTICIPAREA MILITARILOR DIN SUA ȘI ROMÂNIA # Infotag
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Liderii I3M cer Rusiei să-și retragă necondiționat trupele din Ucraina. Declarația adoptată după summitul de la București # Infotag
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FESTIVALUL „MARIA BIEŞU” ÎNCEPE LA CHIȘINĂU MIERCURI
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LA AEROPORTUL CHIŞINĂU A FOST FINALIZATĂ REABILITAREA PISTEI PRINCIPALE
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ÎN CADRUL VIZITEI ÎN OLANDA, PREŞEDINTA MAIA SANDU A DISCUTAT DESPRE INTEGRAREA EUROPEANĂ, REFORMA JUSTIŢIEI ŞI ASPECTE DE SECURITATE # Infotag
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5 septembrie 2023
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AFLĂ „DE CE CONTEAZĂ PLANIFICAREA FINANCIARĂ”, O SESIUNE OFERITĂ DE MAIB ÎN PARTENERIAT CU BERD # Infotag
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PRIMEȘTE REMITERI DE BANI LA FINCOMBANK ȘI CÂȘTIGĂ PREMII PENTRU ÎNTREAGA FAMILIE!
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EX-BAŞCANUL GĂGĂUZIEI IRINA VLAH ÎŞI LANSEAZĂ CARTEA „PROFESIA MEA - POLITICIAN”
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GRĂNICERII DE LA AEROPORTUL CHIȘINĂU AU GĂSIT ÎN RUCSACUL UNEI CETĂŢENE STRĂINE UN ÎNCĂRCĂTOR PENTRU ARMA DE ASALT KALAŞNIKOV # Infotag
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BANCA NAȚIONALĂ A LANSAT CEA DE-A DOUA EDIŢIE A PROGRAMULUI „ŞCOALA FINANȚELOR MODERNE”
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DESEMNAREA OFICIALĂ A CANDIDAȚILOR LA FUNCŢIILE DE PRIMARI AI ORAȘELOR ȘI MUNICIPIILOR VA ÎNCEPE LA 6 SEPTEMBRIE - COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ # Infotag
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4 septembrie 2023
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29 august 2023
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FINCOMBANK OFERĂ SPRIJIN ELEVILOR ÎNAINTE DE NOUL AN ȘCOLAR PRIN CAMPANIA „DONEAZĂ UN GHIOZDAN NOROCOS” # Infotag
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