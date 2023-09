Un pilot rus a încercat să doboare un avion NATO deasupra Mării Negre. Incidentul a fost descris de ruși ca o „defecțiune tehnică”

21:10

Simona Halep a fost suspendată patru ani din circuit. Sportiva a fost găsită vinovată în cazul de dopaj. Jucătoarea de tenis româncă a ispășit deja un an din pedeapsă, fiind inițial suspendată provizoriu, din octombrie 2022, după ce a fost informată că a picat testul anti-doping. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Halep, fost lider WTA, … The post Tenismena româncă Simona Halep, suspendată patru ani pentru dopaj intenționat first appeared on ZUGO. Articolul Tenismena româncă Simona Halep, suspendată patru ani pentru dopaj intenționat apare prima dată în ZUGO.