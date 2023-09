LIVE: Ședință extinsă cu cei mai mari angajatori și contribuabili din segmentul agroindustrial privind situația din sector și examinarea politicii bugetar-fiscale

10:50

Novak Djokovic și Daniil Medvedev sunt finaliștii acualei ediții al ultimului Grand Slam al anului, US Open. Medvedev l-a învins în semifinale pe Carlos Alcaraz, scor 7-6(3), 6-1, 3-6, 6-3, la capătul a 3 ore și 17 minute de joc. Rusul a făcut un meci excepțional și a obținut una dintre victoriile carierei, în fața ... Medvedev – Djokovic e marea finală de la US Open – Rusul l-a învins pe Alcaraz, iar Djokovici e la a 10 -ea finală la Flushing Meadows