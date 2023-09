PAS, despre expulzarea directorului Sputnik: Reacția unor politicieni de la Chișinău nu miră

20:40

Cetățenii vor putea raporta online, pe platforma www.siguronline.md, materialele ce prezintă abuz sexual asupra copiilor. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat pe 12 septembrie un mecanism național de semnalare și înlăturare a acestui tip de conținut, informează Moldpres. Ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros, susține că mecanismul va permite stoparea circulației materialelor cu caracter sexual pe internet și […] The post Mai multă siguranță pe internet: Moldovenii vor putea raporta online cazurile de abuz sexual asupra copiilor appeared first on NewsMaker.