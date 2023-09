S-a stins din viață primul președinte Mircea Snegur

17:10

Primarul de Condrița, Andrei Donică, candidează la funcția de primar general al municipiului Chișinău, din partea formațiunii social-politice Mișcarea Profesioniștilor Speranța. Anunțul a fost făcut de acesta pe pagina sa de Facebook, transmite IPN. „Cu mare plăcere am să particip în această campanie electorală. Vreau într-adevăr, cu tot dinadinsul, să... The post Primarul de Condrița, Andrei Donică, candidează la Primăria capitalei appeared first on ALBASAT.