Horoscop 14 septembrie – SCORPION – Vă regrupaţi, se pare, în jurul unui lider

10:20

Adrian Albu, deputat PSRM, candidat la funcția de primar al municipiului Chișinău, este în căutarea de investiții străine pentru realizarea soluțiilor urbanistice. “În aceste zile particip la un forum investițional internațional, la care se discută și cele mai reușite soluții de urbanism. Aici se întâlnesc ideile novatoare cu potențialii investitori. Chișinău are nevoie de soluții […] The post Adrian Albu: Chișinău are nevoie de soluții urbanistice bune, de investiții necesare pentru a face visul unui oraș confortabil – realitate appeared first on Omniapres.